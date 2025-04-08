Псевдополіцейський із Херсона отримав 15 років ув’язнення за співпрацю з окупаційною владою

Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі мешканцю Чорнобаївки у Херсонській області, який співпрацював з російськими окупантами.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“42-річний чоловік під час окупації погодився на співпрацю з представниками держави-агресора. Зокрема, в липні 2022 року житель Чорнобаївки був призначений на посаду “полицейского” в структурі незаконно створеного правоохоронного органу “ГУ МВД Хєрсонськой области”. Зловмисник отримав псевдопосвідчення, формений одяг правоохоронного органу РФ з надписом “полиция” та зброю від представника держави-агресора”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що псевдополіцейський із позивним “Карп” забезпечував охорону громадської безпеки, підтримання громадського порядку у Дніпровському районі Херсона, охорону захоплених будівель. Також він підшукував кадри, які б погодились працювати в незаконно створеному правоохоронному органі.

Відповідно, його дії кваліфікували за ч. 7 ст. 111-1 “Колабораційна діяльність” Кримінального кодексу України.

Суд визнав псевдополіцейського винним та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, його позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та державного управління, місцевого самоврядування, правоохоронних органах, займатися правоохоронною діяльністю та діяльністю, пов'язаною з наданням публічних послуг, строком на 15 років.