Держпродспоживслужба: інформація про появу в Україні отруйного авокадо не має офіційного підтвердження

Інформацію про отруйне авокадо в Україні офіційно не підтвердили.

Про це заявив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

За його словами, у мережі поширювали повідомлення про нібито отруйне авокадо, яке завезли в Україну з Нідерландів (країна походження — Перу).

Станом на 8 квітня 2025 року Держпродспоживслужба не має офіційного підтвердження про реалізацію цієї продукції на території України, повідомив Ткачук.

Він додав, що за інформацією системи RASFF, небезпечна партія авокадо була виявлена в Нідерландах і рішенням голландської сторони не допущена до розповсюдження. Наразі партію утилізували.