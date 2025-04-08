Тепер Київ розраховує на активнішу увагу Сполучених Штатів, для яких КНР є головним геополітичним конкурентом.

Українські військові взяли в полон двох військових з Китаю. А загалом вони мали бій з шістьома китайськими військовослужбовцями.

Про це український президент Володимир Зеленський повідомив на брифінгу в Києві 8 квітня, передає кореспондентка LB. Він підкреслив, що Україна має документи цих військових та кредитні картки.

"Це важливо. Це важливий момент. Думаю, США варто приділити цьому більше уваги. Це ще одна країна на боці Росії. Китайці воюють саме на території України", – сказав він.

Окремо в Telegram президента повідомили, що китайців взяли в полон у Донецькій області.

"Зараз зʼясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил", – сказав президент.

Він доручив міністру закордонних справ України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

"Залучення Росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі – це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни. Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир. Полонені громадяни Китаю перебувають у Службі безпеки України", – сказав Зеленський.

У зв'язку з участю військових із Китаю у війні Зеленський розраховує, що тепер Штати говоритимуть спочатку з українцями, а вже потім – із росіянами. Як відомо, саме КНР є головним супротивником для нинішньої адміністрації США.

Участь іноземних військових у війні на боці Росії

Централізовано на боці Росії проти України воюють лише військові КНДР. Їх росіяни відправили воювати в свою Курську область. Кількість таких військових обраховується у тисячах, хоча за період участі в боях корейський контингент зазнав значних втрат. Для маскування корейців серед своїх військ Росія видавала їх за представників народностей, що проживають на її території. Однак участь людей з КНДР у війні підтверджена, і Україна змогла взяти в полон двох таких військових.

Також Москва активно вербує найманців по різних країнах світу. В обмін на гроші та громадянство вона заманює на війну людей з бідних країн, зокрема африканських і латиноамериканських. Вона не забезпечує їх озброєнням і часто обманює з грошовим забезпеченням.