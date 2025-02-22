В українській розвідці припускають відправку до Південної Кореї військовополонених КНДР

Також у розвідці кажуть, що війська КНДР не виведені із фронту, а тимчасово відведені.

В українській розвідці припускають відправку до Південної Кореї військовополонених солдатів із КНДР.

Про це в інтерв’ю інформаційному агентству Yonhap заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк.

За його словами, зараз Україна тісно співпрацює з урядом Південної Кореї і "така ситуація може статися".

Раніше один із двох полонених у січні північнокорейських солдатів висловив намір дезертувати у Південну Корею, а уряд цієї країни заявив, що готовий надати захист і підтримку, і до цих перебіжчиків будуть ставитися як до громадян Республіки.

Черняк заявив, що не може розголошувати місце утримання північнокорейських полонених, проте всі їхні потреби забезпечені, у них є все необхідне, і вони знаходяться в безпечному місці.

За словами представника ГУР, 11 тисяч північнокорейських солдатів, які воюють на боці Росії, є проблемою не лише для України, а й для Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Він сказав, що близько 4000 з них уже вбито або важко поранено, але деякі із поранених можуть повернутися на поле бою після одужання. І таким чином продовжується військова співпраця між Росією та Північною Кореєю.

"Чому я кажу, що це небезпека не тільки для України, тому що, якщо ці солдати будуть поранені, вони повернуться додому, і це ті люди, які навчалися в умовах реальної війни. Ці знання включають тактику БПЛА і тактику малих піхотних груп", – зазначив Черняк. Він додав, що зараз у світі такий досвід мають тільки українська та російська армії, і Північна Корея теж його отримує.

Відповідаючи на запитання щодо повідомлень про відвід північнокорейських військ з лінії фронту у січні, Черняк сказав, що насправді вони не зникли, їх просто повернули через величезні втрати, але вже повернули назад на поле бою.

Він також сказав, що, за оцінками України, Північна Корея може надіслати додатково 150 тисяч військових на підтримку вторгнення Росії.

"Спочатку північнокорейські солдати не розуміли, що робити. Вони використовували неправильну тактику. Ось чому вони зазнали стільки втрат. Але вони дуже швидко вчаться. І тепер вони стали досить вправними та професійними. Вони не бояться смерті", – зазначив Черняк і додав, що російські солдати "недооцінюють їх і поводяться так, ніби північнокорейські – нижчого класу".

Щодо переговорів між США та Росією щодо припинення війни, Черняк сказав, що Москва намагатиметься довести, що Збройні сили України не здатні захистити країну.

"Не варто недооцінювати ворога... Але з іншого боку ми побачили, що російська армія не така вже й страшна, як її хотіли показати", – наголосив представник розвідки.

Він підкреслив, що Україна все ще може тримати лінію фронту і воювати, а росіяни заплатили "високу ціну великими втратами людських ресурсів".