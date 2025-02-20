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ГУР: в окупованому Бердянську ліквідували "заступника голови" окупаційної адміністрації Богданова

Авто Євгенія Богданова вигоріло дотла разом із окупантом.

ГУР: в окупованому Бердянську ліквідували "заступника голови" окупаційної адміністрації Богданова
Фото: ГУР МО

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області ліквідували так званого заступника голови окупаційної адміністрації міста Євгенія Богданова.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"20 лютого 2025 року о 6:05 біля 96-го будинку на Східному проспекті тимчасово окупованого Бердянська вибухнув сірий автомобіль Renault Duster ― вигорів дотла; на місце прибули російсько-окупаційні служби", зазначають у відомстві.  

Відомо, що у машині на момент вибуху перебував воєнний злочинець Євген Богданов ― громадянин РФ, який формально обіймав посаду так званого заступника голови окупаційної адміністрації Бердянська.  

До обов’язків російського окупанта входили, зокрема, контроль за фінансами в окупаційній адміністрації та організація будівництва  фортифікаційних споруд у тимчасово окупованих районах Запорізької області. Під час свого перебування на окупованих українських територіях Богданов неодноразово вчиняв воєнні злочини проти громадян України.  

Встановлено, що загиблий був уродженцем міста Пікалево Бокситогорського району Ленінградської області. До Бердянська він прибув одразу після захоплення міста російськими військами у 2022 році. До загарбницької псевдоадміністрації був призначений за вказівкою російських спецслужб.

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