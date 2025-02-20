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Судитимуть заступника командира військової частини, який закупив бійцям небезпечні для здоров’я продукти

Фігурант закупив для бійців неякісні м’ясні консерви на майже 1 млн грн.

Судитимуть заступника командира військової частини, який закупив бійцям небезпечні для здоров’я продукти
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо заступника командира однієї з військових частин Кіровоградської області, який закупив для бійців неякісні м’ясні консерви на майже 1 млн грн.

Як зазначає ДБР, обвинувальний акт направлено до суду.

Заступник командира військової частини, відповідальний за забезпечення харчового резерву, уклав угоду з приватним підприємцем на постачання 300 тонн м’ясних консервів. Однак посадовець не перевірив якість продукції, яка не відповідала визначеним нормам, та планував відправити її бійцям. ДБР зазначає, що їм вдалося запобігти можливому масовому отруєнню бійців.

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Після отримання оперативної інформації були проведені лабораторні дослідження, які засвідчили, що консерви не відповідають вимогам ДСТУ та є небезпечними для споживання.

Наразі заступник командира відсторонений від посади та обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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