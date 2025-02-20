У Харкові чоловік хотів “продати” посаду слідчого у ДБР за $20 тис.

Він запевняв, що має необхідні зв’язки, завдяки яким може “вирішити питання” про працевлаштування.

Працівники ДБР викрили та затримали мешканця Харкова, який за 20 тисяч доларів США пропонував “допомогу” у працевлаштуванні на посаду слідчого у Центральному апараті правоохоронного органу, йдеться у пресрелізі Бюро.

Чоловік, який останні шість років офіційно ніде не працював, через знайомих знайшов громадянина, що прагнув отримати посаду в Бюро. Він запевняв, що має необхідні зв’язки, завдяки яким може “вирішити питання” про працевлаштування.

За його словами, він “без проблем виграє конкурс, а під час тестування потрібно буде лише створити видимість складання іспиту, а позитивний результат гарантують інші люди”.

Затриманий обіцяв, що на період “домовленостей” чоловік отримає статус кандидата на посаду слідчого, що автоматично забезпечить йому бронювання від мобілізації.

19 лютого зловмисник призначив зустріч у спальному районі Харкова, де вимагав передати першу частину грошей – 10 тисяч доларів США. “Щоб підсилити враження про свою “впливовість”, він прибув на зустріч у військовій формі з саморобними шевронами”, ‒ зазначили у ДБР.

Зловмисника затримали під час передачі коштів. У нього також вилучили пристрій для відстрілу гумовими кулями.

Раніше правоохоронці викрили трьох шахраїв, які видавали себе за працівників банку і виманили у матері загиблого військового 3 млн грн. Зловмисниками виявились троє мешканців Полтави 19, 22 та 29 років.