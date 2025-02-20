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"Справи Майдану": винесли 11 вироків, повідомили про підозру понад 300 особам

До суду передали 147 обвинувальних актів щодо 279 осіб.

"Справи Майдану": винесли 11 вироків, повідомили про підозру понад 300 особам
Фото: Макс Левін

У "справах Майдану" суди за чотири роки винесли 11 вироків щодо 14 осіб, причетних до злочинів під час Революції Гідності. Повідомили про підозру 309 особам, зокрема 100 – у 2024 році.

"Працівники Державного бюро розслідувань навіть через 11 років після початку Революції Гідності продовжують ретельно розслідувати «справи Майдану». Пріоритетною залишається документація злочинів посадовців та правоохоронців, і передача відповідних матеріалів до суду. Робота триватиме допоки всі винні не будуть притягнуті до відповідальності", – йдеться у звіті ДБР.

Фото: ДБР

До суду передано 147 обвинувальних актів щодо 279 осіб.

Серед фігурантів, чиї справи вже передані до суду, – колишнє керівництво держави та правоохоронних органів, зокрема: президент України, голова СБУ та його перший заступник, міністр внутрішніх справ і його заступник, міністр оборони, командувач внутрішніх військ, керівник столичної міліції, його заступник та керівник полку "Беркут". Їх обвинувачують в організації вбивств 67 громадян, а також у спричиненні тілесних ушкоджень 887 активістам у період з 18 по 20 лютого 2014 року.

"Злочинна організація, очолювана колишнім президентом України, з листопада 2013 по лютий 2014 року залучила до придушення протестів 60 тисяч правоохоронців. До цих дій були також залучені сотні слідчих міліції, прокурорів і суддів, які без достатніх доказів відправляли активістів під варту, використовуючи це як засіб залякування", – зазначили у у Бюро і додали, що до цієї статистики варто додати сотні цивільних осіб – так званих "тітушок", які били, катували, незаконно затримували та навіть убивали протестувальників.

Окремим напрямком роботи ДБР у "справах Майдану" є збір доказів щодо участі спецслужб РФ у силовому придушенні акцій протесту. Загалом розслідування охоплює близько 4 тисяч епізодів злочинної діяльності, в яких постраждали понад 2,5 тисячі осіб.

Крім того, активно вживаються заходи для арешту та повернення у власність держави активів, незаконно виведених колишніми високопосадовцями. На підставі матеріалів ДБР у дохід держави передано майно колишнього президента України, зокрема: 

  • 31 млн грн; 
  • 85 тис. доларів США; 
  • 537 історико-культурних цінностей на суму близько 19 млн євро;
  • 2 земельні ділянки та 8 будівель.

Також ДБР передало в управління АРМА майно колишнього міністра внутрішніх справ та ініціювало стягнення на користь держави його активів на суму майже 1,4 млрд грн.

Розслідування триває.

  • Восени минулого року керівник департаменту Офісу генерального прокурора у справах Майдану Олексій Донський сказав у програмі "Дорослий погляд" на LB live, що жоден прокурор, який незаконно обвинувачував учасників Майдану, і жоден суддя, який їх судив, зараз не притягнуті до відповідальності. Проти них немає жодного обвинувального вироку. 
  • Під час Революції Гідності було вчинено понад 4000 злочинів, а фігурують у цих справах понад 10 000 людей. 89 осіб звільнили від відповідальності, переважно – через закінчення строків давності. 
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