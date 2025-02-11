Під час обшуків у причетних осіб правоохоронці вилучили готівки у різній валюті на понад 33 000 000 гривень.

Викрили нардепа із синами, які працювали на ТОТ та сплачували податки до бюджету РФ

Правоохоронці викрили народного депутата України IV скликання, який свого часу обіймав посаду першого заступника голови Луганської облдержадміністрації, та його синів, які після тимчасової окупації території Луганської області продовжили вести бізнес на ТОТ та сплачували податки до бюджету РФ.

Про це повідомили у Нацполіції.

Щоб безперешкодно вести бізнес та отримувати з нього прибуток після окупації російськими військами у 2022 році Луганщини, фігуранти, маючи зв’язки в окупаційних органах влади та за допомогою підконтрольних осіб, зареєстрували товариства за законами РФ та продовжили займатися вирощування та продажем сільгосппродукції.

Підконтрольні компанії не тільки сплачують податки до бюджету РФ, а й отримують фінансову допомогу в межах державних програм: субсидії від «міністєрства фінансов «лнр» та «міністєрства сєльского хозяйства і продовольствія «лнр». При цьому, за 2023-2024 роки ці товариства сплатили майже 8 млн рублів податків в бюджет держави-агресорки, з якого фінансується війна в Україні.

Фото: Нацполіція Викрили екснардепа із синами, які працювали на ТОТ та сплачували податки до бюджету РФ

Оперативники ДСР Нацполіції та слідчі СБУ провели обшуки за місцями проживання причетних осіб. За результатами вилучили понад 690 000 доларів, 87 000 євро та майже 960 000 гривень (усього понад 33 млн гривень) а також блокноти з чорновими записами, чорнові варіанти довіреностей, видані фігурантами на представлення їх інтересів на окупованих територіях та Росії, автомобілі тощо.

Фото: Нацполіція Знайдені під час обшуків гроші

Фото: Нацполіція Знайдені під час обшуків докази

Одному з власників товариств – сину колишнього обранця повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Продовжуються заходи зі збору доказової бази для притягнення до відповідальності інших причетних осіб.

Санкція статті передбачає покарання – до п’яти років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.