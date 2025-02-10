Мешканця Херсона підозрюють у допомозі проведенню незаконного референдуму

Поліцейські підозрюють 48-річного мешканця Херсона в тому, що той допомагав окупантам провести незаконного референдум.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Правоохоронці встановили, що в період часу із 23 по 27 вересня 2022 року фігурант, перебуваючи на “виборчій дільниці”, контролював процес проведення псевдоголосування, ідентифікацію місцевих жителів, які прийшли на “виборчу дільницю”, та видачу бюлетенів для “голосування”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, підозрюваний особисто надавав вказівки з організаційних питань іншим членам псевдокомісії.

Також чоловік разом з іншими членами комісії за результатами підрахунку голосів визнав, що на “виборчій дільниці” справді відбувся незаконний референдум.

Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, тобто участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.

Чоловіку заочно повідомили про підозру, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Правоохоронці нагадали, що в січні цього року чоловіку вже була повідомлена заочна підозра в колабораційній діяльності за роботу в міській окупаційній “адміністрації”.