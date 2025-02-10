Сили спецоперацій випустили календар-довідник про Рух опору

Кожна сторінка календаря розповідає про те, як Рух опору протидіє російським окупантам.

Сили спеціальних операцій Збройних сил України випустили календар на 2025 рік, який розповідає про Рух опору та як можна долучитися до спротиву.

Про це повідомили в ССО.

"Кожна сторінка календаря "Четвертий рік тотального спротиву" розповідає про те, як Рух опору протидіє окупаційним силам", - йдеться в повідомленні.

Календар починається з 24 лютого – дати початку повномасштабного вторгнення Росії.

Окремо в ньому розповідається про символіку Руху опору та розміщено текст маніфесту тих, хто веде непомітний, але відчутний спротив в окупації.

Завантажити календар можна за посиланням.