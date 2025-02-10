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Сили спецоперацій випустили календар-довідник про Рух опору

Кожна сторінка календаря розповідає про те, як Рух опору протидіє російським окупантам.

Сили спецоперацій випустили календар-довідник про Рух опору
Фото: ССО

Сили спеціальних операцій Збройних сил України випустили календар на 2025 рік, який розповідає про Рух опору та як можна долучитися до спротиву.

Про це повідомили в ССО. 

"Кожна сторінка календаря "Четвертий рік тотального спротиву" розповідає про те, як Рух опору протидіє окупаційним силам", - йдеться в повідомленні.

Календар починається з 24 лютого – дати початку повномасштабного вторгнення Росії.

Окремо в ньому розповідається про символіку Руху опору та розміщено текст маніфесту тих, хто веде непомітний, але відчутний спротив в окупації.

Завантажити календар можна за посиланням

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