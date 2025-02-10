Сили спецоперацій випустили календар-довідник про Рух опору

Сили спеціальних операцій Збройних сил України випустили календар на 2025 рік, який розповідає про Рух опору та як можна долучитися до спротиву.
Про це повідомили в ССО.
"Кожна сторінка календаря "Четвертий рік тотального спротиву" розповідає про те, як Рух опору протидіє окупаційним силам", - йдеться в повідомленні.
Календар починається з 24 лютого – дати початку повномасштабного вторгнення Росії.
Окремо в ньому розповідається про символіку Руху опору та розміщено текст маніфесту тих, хто веде непомітний, але відчутний спротив в окупації.
Завантажити календар можна за посиланням.