Депортованих з України дітей перемістили до 21 регіону РФ - аж до Сибіру. Зокрема особистими літаками Путіна, - Зарівна

Зараз Україна має лише два способи повернути незаконно депортованих у Росію дітей - через міжнародну коаліцію Bring Kids Back UA та рятувальні місії. І щоразу це медіація та перемовини, що вимагають обережного підходу. Про це в інтерв’ю НВ розповіла директорка ініціативи Bring Kids Back UA й радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

“У нас є міжнародна коаліція, ми її співочолюємо разом із Канадою. Там зараз 41 країна. Ідея була така: вони будуть допомагати повертати дітей. Чим більше країн-медіаторів, тим потенційно більше ми зможемо повертати дітей. Медіація відбувається шляхом перемовин. Тобто, ми, приміром, передаємо список Катару. Катар йде з цим списком далі до Росії.

Ми рухаємося обережно. Під час Саміту миру (червень 2024 року, Швейцарія) я зрозуміла, що йти, приміром, в Бразилію через політичну верхівку важко. Там є певний блок, ми там швидко не проб'ємося. Тому ми робимо ставку на громадянське суспільство та медіа. Вони починають про це писати. Політики бачать, що ця тема зачіпає суспільство. У них там чутливі усі ці католицькі, патріархальні й консервативні цінності. Зараз додали ще Південну Африку.

Є другий шлях повернення дітей — рятувальні місії. Ми здійснюємо їх в активній колаборації з громадянським суспільством, з NGO (недержавними організаціями), - розповіла Зарівна.

За її словами, з початку року в Україну вдалося повернути 31 дитину, загалом за минулий рік - 450.

“Знаєте, що мені розповідала психологиня про деяких дітей, які повертаються? Вони демонструють надмірну покірність. Вона каже: коли зазвичай у дітей просять віддати телефон, вони пручаються, не віддають просто так. А тут — віддають одразу, без питань. У них формується благоговіння перед авторитетами. Що дуже дивно, вони суперпокірні і кланяються. Ти щось у них попросив, і деякі з них у відповідь починають кланятися, і без сперечань роблять все, що їм скажуть”, - зауважила директорка ініціативи Bring Kids Back UA.

Вона також навела дослідження Єльського університету, який дослідив 314 випадків незаконного переміщення, депортація українських дітей і подальше їх розміщення в російській базі усиновлення. Воно говорить про те, що дітей, переважно з Донецької та Луганської областей, переміщували до 21 регіону Росії — аж до Сибіру. І для цього використовувалася державна авіація РФ, зокрема літаки з особистого авіапарку Путіна. Усі ці факти вже передані на розгляд МКС.

При цьому Зарівна наголосила, що повернення Росією викрадених українських дітей з без жодних додаткових умов має бути окремим пунктом майбутніх переговорів з РФ.

За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення в Україну, Росія викрала понад 19,5 тисячі українських дітей. За інформацією Європейського Парламенту, кількість незаконно депортованих у Росію українських дітей з 2014 року може сягати від 16 до 300 тисяч.

Дітей розміщують у місцевих дитячих будинках, готують до усиновлення. Дехто з дітей, особливо старші, віком від 15 до 17 років, потрапляють у так звані реабілітаційні табори.

За цей час повернути з Росії вдалося трохи більше ніж тисячу дітей. 450 - минулого року. Такими темпами, за даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Україні знадобиться 50 років, щоб повернути усіх депортованих неповнолітніх українців.

У 2023 році запрацювала коаліція Bring Kids Back UA, що налічує 41 Україну, яка має мету посилити зусилля України щодо повернення дітей. Кількість країн-учасниць намагаються максимально розширити.

17 березня 2023, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у вчиненні воєнних злочинів, пов’язаних з депортацією українських дітей до РФ.