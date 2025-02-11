В Одесі посадовців Держлісагентства викрили на поборах з охочих отримати посвідчення мисливця

За минулий рік вони "заробили" щонайменше 1 мільйон гривень на видачі 500 посвідчень.

В Одесі працівники Держбюро розслідувань викрили масштабну схему "заробітку" під час видачі посвідчень для мисливців у Південному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Схему організували на початку минулого року. Зокрема, начальник міжрегіонального управління у змові зі своїм заступником та ще одним підлеглим поставили "на потік" побори з охочих скласти іспит та отримати посвідчення мисливця, що дозволяло їм полювати.

Посадовці змушували підлеглих - членів екзаменаційної комісії - брати "плату" за позитивну здачу іспиту. У разі відмови вони погрожували їм звільненням. Отримані гроші організатори розділяли між собою.

За даними ДБР, зловмисники встигли "заробили" щонайменше 1 мільйон гривень на видачі 500 мисливських посвідчень.

Фото: ДБР

6 лютого 2025 року детективи ДБР затримали трьох ділків під час розподілу між собою 30 тисяч гривень, отриманих за "позитивні оцінки". Їм повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Усім трьом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави: начальнику міжрегіонального управління – 10 млн гривень, співучасникам – по 6 млн гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в січні попри заборону на полювання під час воєнного стану низка громад Черкащини відновили полювання на лиса.