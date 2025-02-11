Головне за ніч та ранок вівторка, 11 лютого: удар по Полтавщині, майже 140 боєзіткнень, атака дронів на Енгельс і Саратов

Нічна повітряна атака, 139 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, масована атака БпЛА на Київщину.

11 лютого ворог вчергове завдав ракетного удару по Полтавщині. У результаті без газопостачання залишилася частина Миргородського району.

У "Нафтогазі" уточнили, що постраждали об'єкти компанії. Обійшлося без постраждалих.

Влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 139 боїв, понад третина із них (47) – на Покровському напрямку.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак російських загарбників. Противник здійснив 450 артилерійських обстрілів, з них 12 – із реактивних систем залпового вогню. Також авіація загарбників завдала 48 авіаційних ударів, скинувши 67 КАБ.

Сили оборони уразили 6 районів зосередження особового складу, 6 артилерійських систем та 4 інших важливих об’єкти російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1390 окупантів, 13 ворожих танків, 31 бойову броньовану машину, 44 артилерійські системи, 2 РСЗВ та 1 засіб ППО. Від початку вторгнення втрати російських військ склали близько 851 880 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

У Бориспільському районі Київщини через російський обстріл пошкоджені дитсадок та школа.

У спорудах вибиті скління, вікна та двері. Також пошкоджено дитячий майданчик і приватний будинок.

"Чергова масована атака БпЛА на Київщину. Тривога тривала всю ніч. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", – зазначено у повідомленні Київської ОВА.

У ніч на 11 лютого російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині — загалом до 19-ти крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет. Інформація щодо типів та результатів бойової роботи уточнюється.

Як зазначають Повітряні сили, також ворог атакував 124-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

64 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.

Російські міста Саратов та Енгельс зазнали дронової атаки: вночі місцеві жителі написали про повітряну тривогу, а в мережі почали з'являтися відео, на яких протиповітряна оборона вишукує цілі в небі за допомогою прожекторів.

Робота ворожої ППО виявилася не надто вдалою: пізніше моніторингові канали поширили зображення масштабної пожежі. Ймовірно, було влучання у Саратовський нафтопереробний завод.

У Енгельсі розташований аеродром, який для терору території України використовує російська стратегічна авіація. На початку січня БПЛА вразили там нафтобазу, де зберігалося спеціальне паливо, потрібне літакам Ту-95 для здійснення польотів.

Видання The Telegraph з посиланням на власні джерела стверджує, що розробка плану завершення війни в Україні в адміністрації Дональда Трампа була поставлена на паузу задля долучення до процесу союзників з НАТО.

Як повідомляють журналісти, спецпосланець з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що європейські держави отримають місце за столом перемовин та пообіцяв провести індивідуальні консультації з їхніми лідерами перед тим, як фіналізувати довгоочікуваний мирний план.

Усупереч публічній заяві про те, що представляти документ має особисто Дональд Трамп, генерал Келлог нібито все ж має намір розкрити певні положення під час Мюнхенської безпекової конференції, яка відбудеться вже цими вихідними.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!