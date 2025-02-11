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ЗМІ: Келлог призупинив розробку мирного плану для консультацій з європейцями

Частину положень все ж можуть розкрити на конференції у Мюнхені.

ЗМІ: Келлог призупинив розробку мирного плану для консультацій з європейцями
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

Видання The Telegraph з посиланням на власні джерела стверджує, що розробка плану завершення війни в Україні в адміністрації Дональда Трампа була поставлена на павзу задля долучення до процесу союзників з НАТО.

Як повідомляють журналісти, спецпосланець з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що європейські держави отримають місце за столом перемовин та пообіцяв провести індивідуальні консультації з їхніми лідерами перед тим, як фіналізувати довгоочікуваний мирний план.

Всупереч публічній заяві про те, що представляти документ має особисто Дональд Трампа, генерал Келлог нібито все ж має намір розкрити певні положення під час Мюнхенської безпекової конференції, яка відбудеться вже цими вихідними.

The Telegraph говорить, що йдеться про намір продовжувати військову підтримку Києва в обмін на доступ до українських рідкоземельних ресурсів. Європейські партнери отримали запевнення, що у США збираються посилити позиції нашої держави у будь-яких майбутніх переговорах.

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