В лікарні померла раніше поранена росіянами мешканка Херсона

Російські окупанти забрали життя ще однієї жительки Херсона.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“У лікарні померла 72-річна жінка, котра сьогодні вранці потрапила під удар ворожого дрона”, - написав Прокудін.

Він додав, що медики боролися за життя пораненої жінки, але травми виявилися надто тяжкими.