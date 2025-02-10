Поворот до консерватизму чи популізму?
Поворот до консерватизму чи популізму?
Від початку вторгнення Росія втратила близько 850 490 солдатів та понад 10 000 танків
Від початку вторгнення Росія втратила близько 850 490 солдатів та понад 10 000 танків
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Wall Street Journal: з 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID
Wall Street Journal: з 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID
"Будьте жорстокими": експрацівники в'язниць Росії розповіли про вказівки катувати українських полонених
"Будьте жорстокими": експрацівники в'язниць Росії розповіли про вказівки катувати українських полонених
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ГоловнаСуспільствоВійна

В лікарні померла раніше поранена росіянами мешканка Херсона

Жінка зранку потрапила під удар дрона.

В лікарні померла раніше поранена росіянами мешканка Херсона
Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Фото: khoda.gov.ua

Російські окупанти забрали життя ще однієї жительки Херсона.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“У лікарні померла 72-річна жінка, котра сьогодні вранці потрапила під удар ворожого дрона”, - написав Прокудін. 

Support LB.ua

Він додав, що медики боролися за життя пораненої жінки, але травми виявилися надто тяжкими.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies