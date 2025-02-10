В лікарні померла раніше поранена росіянами мешканка Херсона

Російські окупанти забрали життя ще однієї жительки Херсона.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“У лікарні померла 72-річна жінка, котра сьогодні вранці потрапила під удар ворожого дрона”, - написав Прокудін.
Він додав, що медики боролися за життя пораненої жінки, але травми виявилися надто тяжкими.
- Внаслідок обстрілу Херсона поранень зазнав 45-річний чоловік. Його доправили до лікарні.
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У Херсоні російський безпілотник влетів у квартиру 66-річної жінки.