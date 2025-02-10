Через російський обстріл Херсона постраждав 45-річний чоловік

Унаслідок обстрілу Херсона поранень зазнав 45-річний чоловік. Його доправили до лікарні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Житель Херсона постраждав через атаку російського безпілотника. Під ворожий удар потрапив 45-річний чоловік. В нього — вибухова травма та уламкове поранення ноги", — ідеться у повідомленні.

Постраждалого доправили до лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.