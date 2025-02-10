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Через російський обстріл Херсона постраждав 45-річний чоловік

Чоловіка госпіталізували.

Через російський обстріл Херсона постраждав 45-річний чоловік
Фото: З відкритих джерел

Унаслідок обстрілу Херсона поранень зазнав 45-річний чоловік. Його доправили до лікарні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Житель Херсона постраждав через атаку російського безпілотника. Під ворожий удар потрапив 45-річний чоловік. В нього — вибухова травма та уламкове поранення ноги", — ідеться у повідомленні. 

Постраждалого доправили до лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

  • 10 лютого російська армія атакувала центральну частину Херсона, пошкоджень зазнав багатоповерховий будинок. Внаслідок обстрілу 59-річна жінка дістала вибухову травму та контузію. 
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