Через російський обстріл Херсона постраждав 45-річний чоловік

Унаслідок обстрілу Херсона поранень зазнав 45-річний чоловік. Його доправили до лікарні.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Житель Херсона постраждав через атаку російського безпілотника. Під ворожий удар потрапив 45-річний чоловік. В нього — вибухова травма та уламкове поранення ноги", — ідеться у повідомленні.
Постраждалого доправили до лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.
- 10 лютого російська армія атакувала центральну частину Херсона, пошкоджень зазнав багатоповерховий будинок. Внаслідок обстрілу 59-річна жінка дістала вибухову травму та контузію.