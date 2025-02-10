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"Білий янгол" евакуював літню жительку Сумщини з-під обстрілів

Під час евакуації правоохоронці помітили у небі ворожий безпілотник, який кружляв над селом.

"Білий янгол" евакуював літню жительку Сумщини з-під обстрілів
Фото: скріншот

На Сумщині спецпідрозділ "Білий янгол" евакуювали 70-річну жінку з-під обстрілів. 

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Ще одна важлива місія проведена правоохоронцями на кордоні. Цього разу "Білі янголи" допомогли в евакуації 70-річній жінці, яка проживала в одному з прифронтових сіл", — ідеться у повідомленні.

Під час евакуації, росіяни знову обстрілювали околиці прикордонного села. "Виїжджати треба було максимально швидко, адже загроза була дуже близько. Незважаючи ні на що, поліцейським вдалось врятувати життя жінці", —  кажуть правоохоронці.

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