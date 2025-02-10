Сили оборони: армія РФ готується до нового штурму Часового Яру на Донеччині

Російська армія стягує підкріплення та перегруповуються біля Часового Яру на Донеччині. Ворог готується до нового штурму міста.

Про це заявив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, пише "УП".

"Зараз іде період накопичення (російських військ – ред.) на підступах і у самому Часовому Ярі і перегрупування для здійснення в подальшому штурмових дій", — каже військовий.

Також речник додав, що минулого тижня ворог практично зменшив кількість штурмових дій на цьому напрямку, росіяни використовували лише автомобілі та багі. Такі дії ворога свідчать про накопичення сил російською армією для продовження наступу на Часів Яр.