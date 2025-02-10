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Сили оборони: армія РФ готується до нового штурму Часового Яру на Донеччині

Ворог стягує підкріплення в район Часового Яру.

Сили оборони: армія РФ готується до нового штурму Часового Яру на Донеччині
військовослужбовці групи інженерного забезпечення 24-ї окремої механізованої бригади розчищають тиловий шлях до міста Часів Яр,
Фото: EPA/UPG

Російська армія стягує підкріплення та перегруповуються  біля Часового Яру на Донеччині. Ворог готується до нового штурму міста.

Про це заявив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, пише "УП".

"Зараз іде період накопичення (російських військ – ред.) на підступах і у самому Часовому Ярі і перегрупування для здійснення в подальшому штурмових дій", — каже військовий.

Також речник додав, що минулого тижня ворог практично зменшив кількість штурмових дій на цьому напрямку, росіяни використовували лише автомобілі та багі. Такі дії ворога свідчать про накопичення сил російською армією для продовження наступу на Часів Яр.

  • Основні боєзіткнення у Часовому Яру на Донеччині відбуваються вздовж каналу "Сіверський Донець-Донбас", який розділяє місто. Однією із цілей противника на тому напрямку залишається завод вогнетривких матеріалів у місті. 
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