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​Операція "Чисте місто": НАБУ оголосило в розшук ексдепутата Київської міськради Комарницького

Його та ще 9 учасників злочинної організації викрили 6 лютого.

​Операція "Чисте місто": НАБУ оголосило в розшук ексдепутата Київської міськради Комарницького
Операція "Чисте місто"
Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро оголосило в розвшук колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"На підставі постанови детектива НАБУ у розшук оголошено колишнього депутата Київської міської ради, підозрюваного у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею. Його та ще 9 учасників злочинної організації викрили 6 лютого 2025 року", - йдеться в повідомленні.

Фото: НАБУ

Раніше директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що жоден із фігурантів у справі земельних махінацій в Києві не вийшов під заставу як альтернативу арешту. Водночас, він зазначив, що один із підозрюваних намагається покинути територію України, тому правоохоронці вживають заходів для його затримання. 

  • 6 лютого повідомлялося, що НАБУ і САП провели масштабну операцію "Чисте місто", в результаті якої було викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з колишнім депутатом Київської міської ради.
  • У НАБУ розповіли, що схема полягала у пошуку перспективних земельних ділянок та реєстрації на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Потім до міськради подавали заяви про надання їм права власності на ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів. 
  • Депутати міськради та посадовці КМДА забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували неправомірну вигоду у вигляді коштів та об’єктів нерухомості. 
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