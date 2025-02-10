​Операція "Чисте місто": НАБУ оголосило в розшук ексдепутата Київської міськради Комарницького

Національне антикорупційне бюро оголосило в розвшук колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"На підставі постанови детектива НАБУ у розшук оголошено колишнього депутата Київської міської ради, підозрюваного у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею. Його та ще 9 учасників злочинної організації викрили 6 лютого 2025 року", - йдеться в повідомленні.

Фото: НАБУ

Раніше директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що жоден із фігурантів у справі земельних махінацій в Києві не вийшов під заставу як альтернативу арешту. Водночас, він зазначив, що один із підозрюваних намагається покинути територію України, тому правоохоронці вживають заходів для його затримання.