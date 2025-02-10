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Захисники збили 61 із 83 запущених Росією ударних дронів

Ще 22 безпілотники не досягли цілей. 

Захисники збили 61 із 83 запущених Росією ударних дронів
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині.
Фото: Макс Требухов

У ніч на 10 лютого захисники знищили 61 ворожий безпілотник. Ще 22  – локаційно втрачені. Росія запустила 83 дрони. 

"У ніч на 10 лютого 2025 року (із 21.00 9 лютого) противник атакував 83-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф", – йдеться у повідомленні Повітряних сил. 

Станом на 09.00 підтверджено збиття 61-го ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

22 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили

  • У ніч на 10 лютого ворожий безпілотник атакував спальний район міста Суми. Унаслідок постраждала жінка 1987 року народження, пошкоджені та знищені автомобілі.
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