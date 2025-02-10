Окупанти атакували Харківщину дронами, КАБами та із "Градів"

Упродовж доби росіяни атакували Харківщину дронами, КАБами та із РСЗВ "Град". Поранений чоловік, пошкоджені будинки та лінія електромережі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уночі 10 лютого, близько 03:05 у с.Бугаївка Чугуївського району унаслідок обстрілу БпЛА горіла покрівля господарчої споруди.

Вчора увечері у с.Лютівка Богодухівського району унаслідок влучання FPV дрону постраждав чоловік 32-річний чоловік, його госпіталізували.

Перед цим у с.Слатине Дергачівської ТГ унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 7 приватних житлових будинки та пошкоджено лінію електромережі.

А за межами с.Уди Богодухівського району 3 КАБи влучили у землю на відкритій території.

У Куп'янську на автодорозі Чугуїв - Мілове FPV-дрон впав на дорожнє покриття.

У с.Козача Лопань унаслідок обстрілу з РСЗВ "Град" пошкоджено приватний житловий будинок.

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки ворога в районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Богуславка, Степова Новосілка, Голубівка, Нова Кругляківка, Петропавлівка та Загризове.