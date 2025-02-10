Росіяни вбили одного мирного мешканця Херсонщини, та ще одного – поранили

Окунти атакували 34 населені пункти Херсонщини. У області від ворожих обстрілів одна людина загинула та ще одна – поранена.

Як повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, сьогодні вночі росіяни атакували з БпЛА жителя Берислава. Ворог скинув вибухівку з дрона на 42-річного чоловіка, через що той дістав поранення, несумісні з життям.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Станіслав, Токарівка, Понятівка, Микільське, Берислав, Новорайськ, Червоний Маяк, Золота Балка, Зеленівка, Садове, Інженерне, Придніпровське, Миколаївка, Львове, Зміївка, Бургунка, Велетенське, Гаврилівка, Дніпровське, Зимівник, Кізомис, Козацьке, Комишани, Монастирське, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Саблуківка, Софіївка, Тягинка, Широка Балка та місто Херсон.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 4 приватні будинки.Також окупанти понівечіли пенітенціарну установу та господарчу споруду.