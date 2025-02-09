Умєров розповів подробиці про проєкт «Лінія дронів»

Міністр оборони Рустем Умєров розповів про новий проєкт «Лінія дронів», який має посилити бригади і масштабувати досвід ефективного знищення ворога.

За словами Умєрова, будуть робити фокус на кращих підрозділах БПЛА, і «Лінія дронів» масштабуватиме найефективніші безпілотні системи у Сухопутних військах та Держприкордонслужбі.

«Це новий стандарт війни, де безпілотні системи стають ключовим елементом бойових дій, допомагаючи нашим захисникам і захисницям виконувати найскладніші завдання. Перший етап охоплює п’ять елітних полків і бригад: 20 окремий полк «К-2», 429 полк «Ахіллес», 427 полк «РАРОГ», 414 бригада «Птахи Мадяра», Полк «Фенікс» (бригада «Помста»)», - зазначив міністр.

Умєров повідомив, що у межах проєкту піхоту поєднають із БпЛА, що дозволить формувати зону ураження глибиною 10-15 км, де ворог не зможе рухатися без втрат, надавати піхоті постійний повітряний супровід і прикриття, а також в иявляти та знищувати цілі ще до того, як вони наблизяться до українських позицій.

«Це кардинально змінить тактику бою, даючи нашим воїнам вирішальну перевагу», - вважає міністр.