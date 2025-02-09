Сили оборони за тиждень знищили понад 2 тисячі одиниць ворожої техніки та майже 9 тисяч окупантів

Також знищено ворожий літак та 693 БпЛА.

За тиждень українські військові ліквідували 8960 окупантів та 2056 одиниць озброєння та військової техніки РФ.

Про це повідомляє Олександр Павлюк.

"За тиждень з 02 по 09 лютого 2025 року втрати противника склали близько 8960 осіб особового складу", — ідеться у повідомленні.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

Фото: Олександр Павлюк

84 танки

130 бойових броньованих машин

306 артилерійських систем

6 РСЗВ

6 установок ППО

820 одиниць автотехніки

10 одиниць спецтехніки

Також українські захисники знищили ворожий літак та 693 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.