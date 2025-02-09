Сили оборони за тиждень знищили понад 2 тисячі одиниць ворожої техніки та майже 9 тисяч окупантів

За тиждень українські військові ліквідували 8960 окупантів та 2056 одиниць озброєння та військової техніки РФ.
Про це повідомляє Олександр Павлюк.
"За тиждень з 02 по 09 лютого 2025 року втрати противника склали близько 8960 осіб особового складу", — ідеться у повідомленні.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 84 танки
- 130 бойових броньованих машин
- 306 артилерійських систем
- 6 РСЗВ
- 6 установок ППО
- 820 одиниць автотехніки
- 10 одиниць спецтехніки
Також українські захисники знищили ворожий літак та 693 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.
- За добу українські військові ліквідували 1460 російських окупантів, 11 ворожих танків, понад 20 артилерійських систем і літак.