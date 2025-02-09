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Сили оборони за тиждень знищили понад 2 тисячі одиниць ворожої техніки та майже 9 тисяч окупантів

Також знищено ворожий літак та 693 БпЛА.

Сили оборони за тиждень знищили понад 2 тисячі одиниць ворожої техніки та майже 9 тисяч окупантів
Піхота 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ впевнено стримує росіян на Лиманському напрямку.
Фото: 95 ОДШБр

За тиждень українські військові ліквідували 8960 окупантів та 2056 одиниць озброєння та військової техніки РФ.

Про це повідомляє Олександр Павлюк.

"За тиждень з 02 по 09 лютого 2025 року втрати противника склали близько 8960 осіб особового складу", — ідеться у повідомленні.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

Фото: Олександр Павлюк

  • 84 танки
  • 130 бойових броньованих машин
  • 306 артилерійських систем
  • 6 РСЗВ
  • 6 установок ППО
  • 820 одиниць автотехніки
  • 10 одиниць спецтехніки

Також українські захисники знищили ворожий літак та 693 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.

  • За добу українські військові ліквідували 1460 російських окупантів, 11 ворожих танків, понад 20 артилерійських систем і літак.
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