Сили оборони: у Торецьку точаться міські бої, місто під контролем ЗСУ

У Торецьку Донецької області продовжуються важкі міські бої, водночас місто залишається під контролем Сил оборони. РФ поширює інформацію про нібито захоплення Торецька, аби приховати втрати російської армії у Курській області.

Про це заявив спікер ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише "РБК-Україна".

"Їм (росіянам, -ред.) просто треба було "прибити" інформаційну повістку власних втрат у Курській області. І вони почали розповідати власному населенню про якийсь там контроль…" — каже військовий.

Водночас Трегубов наголошує, що у місті вже який місяць тривають важкі бої, "і про жодний контроль росіян над містом мова не йде".

Речник додає, що основна задача ворога на сьогоднішній день — захопити сильні обороні позиції ЗСУ, зокрема це напрямки шахт "Центральна" та "Торецька".

Щодо тактики російської армії, то, за словами речника ОТУ "Луганськ" Дмитра Запорожця, ворог накопичує сили у східній частині Торецька, в районі виправної колонії, а далі вже рухається центральною частиною, в районі бібліотеки і вже потім проводить штурмові дії в напрямку 1,5 км досяжності.

Таку ж тактику окупанти застосовують при штурмах позицій Сил оборони в районі Забалки.