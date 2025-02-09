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Кримські партизани розвідали російську нафтобазу в Смоленській області

Знищення НПЗ у Смоленській області завдасть удару по забезпеченню ЗС РФ на Курщині.

Кримські партизани розвідали російську нафтобазу в Смоленській області
Фото: АТЕШ

Партизани руху "АТЕШ" провели розвідку російської нафтобази в Смоленській області, забезпечує постачання пального ЗС РФ у прикордонних регіонах Росії.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Агент провів успішну розвідку нафтобази в н. п. Стодолище, Смоленська область. Усі зібрані дані вже передані Силам Оборони України і взяті в роботу", — йдеться в повідомленні.

В "АТЕШ" наголошують, що українські сили дуже зацікавлені у знищенні цього об'єкта.

"Ліквідація таких об'єктів завдасть серйозного удару по постачанню російських військ у прикордонних районах — Бєлгородській, Воронезькій і Брянській областях. Особливо критично це позначиться на Курській області, де зараз тривають бої", — додають в "АТЕШ".

Україна регулярно завдає ударів по нафтопереробних заводах у Росії, оскільки вони постачають паливо для техніки окупантів. Деякі вражені НПЗ потребують відновлення, пов'язаного з використанням високих технологій, до яких в росіян немає доступу або він обмежений.

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