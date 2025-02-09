Уночі РФ атакувала шість громад Сумщини. Є пошкодження

У ніч на 9 лютого російська армія 10 разів обстріляла прикордоння Сумської області. Унаслідок обстрілів пошкоджені будинки.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 12 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Садівська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська та Роменська громади", — інформує ОВА.

У Садівській громаді внаслідок атаки БпЛА пошкоджень зазнали дачний будинок та прибудинкова територія. Ворожих аваіударів ворог завдав по Сумській і Хотінській громадах.

У Юнаківській громаді армія РФ скинула КАБ та вдарила з артилерії.

У Білопільській та Роменській громадах зафіксовано по вибуху внаслідок атаки FPV-дроном та БпЛА. Пошкоджено два приватні будинки.

У небі над Сумщиною Сили ППО збили 11 ворожих "Шахедів". З початку 2025 року підрозділами ППО області ліквідовано вже 354 безпілотники.