За добу Сили оборони знищили ще 1460 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували близько 849 320 солдатів ЗС РФ.

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