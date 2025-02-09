За добу Сили оборони знищили ще 1460 російських окупантів

Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували 1460 російських солдатів, 11 ворожих танків та понад 20 артилерійських систем.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 849 320 (+1460) осіб,
- танків ‒ 9992 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20797 (+20) од,
- артилерійських систем – 22844 (+24) од,
- РСЗВ – 1273 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1056 (+0) од,
- літаків – 370 (+1) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24486 (+83),
- крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36529 (+127) од,
- спеціальна техніка ‒ 3739 (+1)
Дані уточнюються.