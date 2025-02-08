Мешканка Кривого Рогу проведе 9 років за ґратами за розголошення розташування підрозділів Нацгвардії

Прокурори довели, що проросійськи налаштована жінка, використовуючи власний акаунт у забороненій соцмережі, поширювала відомості військового характеру.

Суд визнав винною мешканку Кривого Рогу за фактами розповсюдження матеріалів із публічними закликами до насильницької зміни державної влади, несанкціонованого поширення інформації про розташування військових формувань та заперечення збройної агресії РФ проти України.

Як зазначає Офіс Генпрокурора, їй призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Прокурори довели, що проросійськи налаштована жінка, використовуючи власний акаунт у забороненій соцмережі, поширювала відомості військового характеру. Зокрема, вона розмістила інформацію про місце розташування особового складу підрозділу Національної гвардії України.

Окрім того, у своїх дописах вона відкрито підтримувала російських військових, а в коментарях вихваляла президента рф.

Жінку викрито у квітні 2023 року. До набрання вироком законної сили вона перебуватиме під вартою.