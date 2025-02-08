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Третя штурмова бригада розгромила колону “елітної” танкової дивізії ворога на Харківщині

Противник намагався здійснити прорив у районі н.п. Першотравневе, але операція закінчилася для нього катастрофою.

Третя штурмова бригада розгромила колону “елітної” танкової дивізії ворога на Харківщині
Фото: скрін

Бійці 3 ОШБр завдали нищівного удару по силах 4-ї танкової дивізії РФ, що входить до складу так званої “елітної” Кантемирівської дивізії 1-ї танкової армії РФ. 

Як зазначають у бригаді, противник намагався здійснити прорив у районі н.п. Першотравневе, але операція закінчилася для нього катастрофою.

Ще на переправі під вогнем української артилерії ворог втратив дві БМП, які просто затонули. Далі в роботу вступили FPV-дрони, які знищили техніку на ходу, змусивши піхоту достроково десантуватися. Окупанти опинилися під вогнем артилерії та скидів дронів. Кульмінацією провалу стало знищення БРЕМ, яка прибула для евакуації втраченої техніки.

Результат операції:

  • Мінус 10 одиниць бронетехніки окупантів
  • 10 ліквідованих
  • 30 поранених

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