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На Полтавщині маршрутка зіткнулася з вантажівкою, 1 людина загинула

Міжміський мікроавтобус Mercedes-Benz сполученням “Харків – Рівне” зіткнувся із вантажівкою КрАЗ. Загинув пасажир маршрутки.

На Полтавщині маршрутка зіткнулася з вантажівкою, 1 людина загинула
Фото: поліція

На Полтавщині маршрутка зіткнулася з вантажівкою, внаслідок чого 1 людина загинула.

За даними поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася 8 лютого близько 00:30 на автодорозі Київ – Харків – Довжанський, поблизу села Верхоли Полтавського району. Поліція розпочала кримінальне провадження. 

За попередньою версією слідства, міжміський мікроавтобус Mercedes-Benz сполученням “Харків – Рівне”, яким керував 64-річний житель Рівненської області, зіткнувся із вантажівкою КрАЗ, під керуванням 36-річного полтавця.

Унаслідок зіткнення 46-річний пасажир мікроавтобуса від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці, а 27-річну пасажирку із травмами госпіталізовано до лікарні. Також тілесні ушкодження отримав водій Mercedes-Benz. Його оглянули лікарі. Обійшлося без госпіталізації.

Інші 16 пасажирів мікроавтобуса (з яких 4 дітей), які на момент ДТП перебували в салоні транспортного засобу, не постраждали.

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Водія мікроавтобуса Mercedes-Benz слідчі поліції затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

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