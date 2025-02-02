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Вбивство військового ТЦК на Полтавщині: затриманим оголосили про підозру

Під час обшуків правоохоронці вилучили 2 корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву та мобільні телефони.

Вбивство військового ТЦК на Полтавщині: затриманим оголосили про підозру
Фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці оголосили про підозру двом жителям Лубен Полтавської області у вбивстві військового на автозаправній станції.

Про це інформує Офіс Генпрокурора.

"За процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури двом особам – жителям Лубен та Полтави повідомлено про підозру", — ідеться у повідомленні.

Одному інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 КК України).

Фото: ОГП

Іншому – пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Фото: ОГП

За даними слідства, 31 січня цього року житель Полтави спільно з іншими мобілізованими у супроводі військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП їхав на навчання до військової частини. 

"Маючи намір ухилитися від військової служби, він кілька разів дзвонив знайомому з Лубен та повідомляв маршрут автобуса. Коли автобус зупинився на автозаправній станції у Пирятині, житель Лубен із рушниці, яку привіз із собою, вистрілив у одного із супроводжуючих, спричинивши військовослужбовцю вогнепальне поранення несумісне із життям. У подальшому він заволодів автоматом потерпілого та разом зі спільником втік із місця події", — пишуть у відомстві. 

Правоохоронцям вдалося затримати підозрюваних. Під час обшуку вилучено 2 корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони тощо. Речові докази направлені на експертизи. Автомат військового знайшли в лісопосадці, де його кинули підозрювані.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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