В Україні судитимуть групу осіб, які незаконно вирубували 100-річні дуби у Чорнобильському заповіднику

В Україні судитимуть учасників злочинної групи, які здійснили незаконну вирубку 100-річних дубів у Чорнобильському заповіднику.

Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора.

"Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо учасників злочинної організації, які здійснювали незаконну вирубку дерев у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику", — ідеться у повідомленні.

Фото: ОГП

Відомо, що організатор злочинної групи – підприємець, маючи корупційні зв’язки з керівництвом ДСП "Північна Пуща" та безперешкодний доступ до території зони відчуження і можливості реалізації деревини, створив злочинну організацію для незаконної вирубки та збуту деревини на території заповіднику.

До протиправної діяльності він залучив ще двох підприємців, які мали досвід у рубці, перевезенні та продажі деревини, а також правоохоронців, які забезпечували "прикриття" злочинної схеми і безперешкодне транспортування зрубаної деревини з території заповідника.

У середині листопада 2023 року в.о. керівника ДСП "Північна Пуща", використовуючи своє службове становище, видав учасникам організованої групи перепустки для в’їзду до місця вирубки та вказав територію, де зростали 100-річні дуби діаметром до одного метра.

Фото: ОГП

На початку грудня 2023 року вони зрубали 185 дерев породи дуб, вільха та береза. Незаконно заготовлену деревину вивезли до місця складування, після чого транспортували в Київ і реалізували на деревообробне підприємство без належних дозвільних документів.

Залучені до схеми правоохоронці забезпечили безперешкодний перевіз незаконно зрубаної деревини до м. Києва.

Під час слідчих дій вилучено близько 1 000 чотириметрових колод загальним об’ємом понад 350 куб м, вартістю понад 5 млн грн. Вирішується питання ро передачу вилученого до АРМА. Загальна шкода довкіллю оцінюється у понад 59 млн грн.

До кримінальної відповідальності притягнуто в.о. керівника ДСП "Північна Пуща" (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України), заступника керівника райуправління поліції Київщини (ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України), поліцейського (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 КК України) і трьох підприємців: організатора (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України), виконавця (ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України) та пособника (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України).

На майно обвинувачених накладено арешт для забезпечення відшкодування завданих збитків.