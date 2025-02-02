Росіяни атакували Сумщину дронами-каміказде

Вночі та зранку росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 29 вибухів.
Про це інформує Сумська ОВА.
Під ворожим вогнем опинилися Сумська, Степанівська, Садівська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шосткинська громади.
Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (13 вибухів).
Краснопільська громада: завдано атаку FPV дронами (4 вибухи).
Путивльська громада: виявлено та знищено БпЛА (1 вибух).
Сумська громада: виявлено та знищено БпЛА (5 вибухів). Також ворог здійснив удар БпЛА (1 вибух).
Степанівська громада: виявлено та знищено БпЛА (2 вибухи).
Садівська громада: ворог здійснив атаку БпЛА (2 вибухи), у результаті чого пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинків, 2 легкових автомобіля.
Шосткинська громада: здійснено удар БпЛА (1 вибух).
- В ніч на 1 лютого російська армія завдала авіаудару по Юнаківській громаді Сумщини. Загинули троє патрульних поліцейських.