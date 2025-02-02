Росіяни атакували Сумщину дронами-каміказде

Садівська громада : ворог здійснив атаку БпЛА (2 вибухи), у результаті чого пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинків, 2 легкових автомобіля.

Сумська громада : виявлено та знищено БпЛА (5 вибухів). Також ворог здійснив удар БпЛА (1 вибух).

Про це інформує Сумська ОВА.

Вночі та зранку росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 29 вибухів.

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