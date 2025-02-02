Росіяни атакували Люботин на Харківщині, є поранені

На момент атаки у будинку перебували двоє дітей.

Російська армія атакувала дроном приватний будинок в Люботині на Харківщині. Унаслідок атаки постраждали чоловік та жінка.

Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок влучання ворожого БпЛА у Люботині постраждали чоловік та жінка, отримали опіки полумʼям. Госпіталізовані до медичного закладу. Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок. У домоволодінні перебували двоє дітей, не постраждали", — зазначив Синєгубов.

Екстрені служби ліквідовують наслідки ворожих атак.

Також вночі окупанти атакували Слобідський район Харкова. Внаслідок влучання БпЛА горіли текстиль, папір та полімерні матеріали в складській будівлі цивільного підприємства на пл. 2000 кв.м. Інформація про постраждалих не надходила. Пожежу локалізували, без постраждалих.

Упродовж доби російська армія обстріляла Ізюмський та Куп'янський райони. Там, унаслідок обстрілів пошкоджені будинки та авто.