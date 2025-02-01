Головне за суботу, 1 лютого: 11 загиблих у Полтаві, понад 100 боєзіткнень, авіаудар по інтернату у Суджі

Бойові дії на Донеччині, 104 бойових зіткнень, ворожі обстріли, вибух у Рівненському ТЦК. Яким запам’ятається 1074-й день повномасштабної війни.

До 11 людей збільшилася кількість загиблих у Полтаві, повідомило ДСНС о 23:18.

16 осіб постраждали, серед них 4 дитини. Врятовано 22 особи. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 194 особам, з них 11 дітей. Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи.

На місці працюють понад 460 рятувальників, силовиків та комунальників. У роботі майже 100 одиниць техніки.

Через обстріли у Полтавській області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ворожої атаки ‒ з 2 по 4 лютого.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 1 лютого відбулося 104 бої.

Ворог 17 разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах в районах населених пунктів Тополі, Дворічна, Петропавлівка, Степова Новосілка, Глушківка, Загризове та Лозова.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 39 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів - в районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Променя, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 1 лютого – в новині.

Росіяни завдали авіаудару по інтернату у Суджі на Курщині. У закладі перебували десятки цивільних, які готувалися до евакуації.

"Сьогодні, 1 лютого, о 16:54 російська авіація завдала удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по інтернату в місті Суджа Курської області. Удару завдано цілеспрямовано", – зазначили у Генштабі.

"Удар по інтернату в Суджі – черговий воєнний злочин російської влади, спрямований проти мирного населення. Російська армія щодня тероризує українські міста ракетними та дроновими ударами, знищуючи житлові будинки, школи, лікарні. Тепер вона почала цілеспрямовано вбивати й власних мирних громадян", – наголосили у Генштабі.

За даними Генштабу, станом на 22:00 тривали роботи з розбору завалів та надання допомоги постраждалому цивільному населенню. На місці продовжують працювати військовослужбовці військової комендатури на території РФ.

У ході робіт з розчищення завалів врятовано та надано медичну допомогу 84 цивільним особам, стан здоров'я яких задовільний, 4 - перебувають у важкому стані, і ще 4 особи загинули.

У Пирятині Полтавської області невідомий застрелив з мисливської рушниці військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП.

"1 лютого 2025 року на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру стався кричущий випадок – збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП)", — ідеться у повідомленні Сухопутних військ Збройних сил України.

Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних.

За інформацією поліції Полтавщини, правоохоронці затримали мешканця Полтавської 1984 року народження, який стріляв у військового. Його спільник — мешканець Полтави 1988 року народження. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів.

Більше інформації – в новині.

Сьогодні, 1 лютого, о 16:15 у приміщенні Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.

Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитися про перемир'я з Росією в найближчі місяці, заявив Reuters спеціальний представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

Келлог зазначив, що українські президентські та парламентські вибори, призупинені через війну з Росією, "треба завершити".

“Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це важливо. Я вважаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії, у вас потенційно є більше ніж одна людина”, – сказав Келлог.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!