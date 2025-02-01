Сталося загоряння в одній із квартир на вулиці Ґарета Джонса. Двоє дітей та жінка з підозрою на отруєння продуктами горіння звернулися до медиків.

У Києві під час пожежі врятовано 5 людей та 15 виведено на свіже повітря.

Як повідомляє ДСНС, 1 лютого о 17:29 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Ґарета Джонса.

Сталося загоряння в одній із квартир на 2 поверсі двоповерхівки. Пожежу ліквідовано о 17:52 на площі 15 кв. м.

Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували п'ять осіб з яких троє дітей. Крім того, на свіже повітря було виведено 15 людей. Двоє дітей та жінка з підозрою на отруєння продуктами горіння звернулися до медиків.

Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці.