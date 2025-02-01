Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Номінантка на посаду голови американської розвідки змінила риторику про війну в Україні
Номінантка на посаду голови американської розвідки змінила риторику про війну в Україні
​Протистояння на Балтиці. Москва влаштовує диверсії. Партнери готують удари по тіньовому флоту Росії
​Протистояння на Балтиці. Москва влаштовує диверсії. Партнери готують удари по тіньовому флоту Росії
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
​Росія завдала ракетного удару по Одесі (оновлення)
​Росія завдала ракетного удару по Одесі (оновлення)
Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
Попри все: українські виставки 2025 року
Попри все: українські виставки 2025 року
9-річний українець отримав важкі опіки очей, повторюючи тренд з інтернету
9-річний українець отримав важкі опіки очей, повторюючи тренд з інтернету
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві під час пожежі врятовано 5 людей та 15 виведено на свіже повітря

Сталося загоряння в одній із квартир на вулиці Ґарета Джонса. Двоє дітей та жінка з підозрою на отруєння продуктами горіння звернулися до медиків.

У Києві під час пожежі врятовано 5 людей та 15 виведено на свіже повітря
Фото: ДСНС

У Києві під час пожежі врятовано 5 людей та 15 виведено на свіже повітря.

Як повідомляє ДСНС, 1 лютого о 17:29 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Ґарета Джонса.

Сталося загоряння в одній із квартир на 2 поверсі двоповерхівки. Пожежу ліквідовано о 17:52 на площі 15 кв. м.

Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували п'ять осіб з яких троє дітей. Крім того, на свіже повітря було виведено 15 людей. Двоє дітей та жінка з підозрою на отруєння продуктами горіння звернулися до медиків. 

Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies