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Зеленський: під ударом в Одесі були не тільки українці, але навіть норвезькі дипломати

Глава держави заявив, що ми працюємо для того, щоб залучити більше ресурсів партнерів для посилення українського повітряного щита.

Зеленський: під ударом в Одесі були не тільки українці, але навіть норвезькі дипломати
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У вечірньому зверненні 1 лютого президент Володимир Зеленський відреагував на черговий ворожий ракетний обстріл

“Зараз у Полтаві ще тривають роботи після удару минулої ночі. Станом на цей час відомо про 17 людей, які постраждали. Усім надано допомогу. Двадцять дві людини врятовані. Під завалами шукають ще людей. Станом на цей час у списку загиблих, на жаль, 8 людей. Мої співчуття рідним і близьким”, – йдеться у повідомленні. 

Він зазначив, що загалом тільки в ніч на цей день було застосовано росіянами 165 ракет та дронів – різних типів. Окрім Полтавщини під ударами були Харківщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Донеччина. 

Одеса відновлюється після вчорашніх ударів по центру міста. Там були пошкоджені музеї, філармонія, багато історичних будівель, відомий одеський готель. Під ударом в Одесі були не тільки українці, але навіть норвезькі дипломати, які працюють в Україні. 

“Ми працюємо для того, щоб залучити більше ресурсів партнерів для посилення українського повітряного щита. Захист від обстрілів – це абсолютний пріоритет. Багато чого ще треба зробити, але кожен наш партнер у світі, який цьому допомагає, є рятівником життя”, – сказав Зеленський.

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