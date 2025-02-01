За січень РФ запустила по Херсонщині понад 12 000 снарядів і убила 29 цивільних

У січні 2025 року Росія випустила по Херсонщині понад 12 000 снарядів. Ці удари обірвали життя 29 жителів області, ще 237 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Вони не були на полі бою. Хтось йшов по хліб, хтось повертався з роботи, хтось просто стояв на своєму подвір’ї. Але росіяни атакували їх – цинічно та безжально", написав він у телеграмі.

Більш ніж половина постраждалих – це наслідки так званого російського дронового "сафарі". Безпілотниками ворог цілеспрямовано вбив 17 людей та травмував 142 жителів регіону.