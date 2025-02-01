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У МВС спростували інформацію про начебто збої у роботі лінії 102

Жодних масштабних збоїв не зафіксовано.

У МВС спростували інформацію про начебто збої у роботі лінії 102
Фото: МВС

У МВС спростували інформацію про начебто збої у роботі лінії 102.

"Спецлінія Національної поліції 102 працює у штатному режимі. Жодних масштабних збоїв не зафіксовано. Аналогічно справно працює і система сервісних центрів МВС", – зазначили у відомстві. 

Також закликали користуватися офіційною інформацією та перевіряти перед оприлюдненням дані, отримані з неофіційних джерел.

  • Раніше у деяких ЗМІ з'явилася інформація про масштабний збій у роботі гарячої лінії «102» та сервісних центрах МВС через проблеми зі спеціальною базою розшуку «Армор». Писали, що начебто поліцейські не можуть перевіряти осіб у базі та отримувати дані про розшукуваних, а в центрах МВС зупинено доступ до інформації про громадян.
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