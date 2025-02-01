У МВС спростували інформацію про начебто збої у роботі лінії 102.

"Спецлінія Національної поліції 102 працює у штатному режимі. Жодних масштабних збоїв не зафіксовано. Аналогічно справно працює і система сервісних центрів МВС", – зазначили у відомстві.

Також закликали користуватися офіційною інформацією та перевіряти перед оприлюдненням дані, отримані з неофіційних джерел.