У МВС спростували інформацію про начебто збої у роботі лінії 102.
"Спецлінія Національної поліції 102 працює у штатному режимі. Жодних масштабних збоїв не зафіксовано. Аналогічно справно працює і система сервісних центрів МВС", – зазначили у відомстві.
Також закликали користуватися офіційною інформацією та перевіряти перед оприлюдненням дані, отримані з неофіційних джерел.
- Раніше у деяких ЗМІ з'явилася інформація про масштабний збій у роботі гарячої лінії «102» та сервісних центрах МВС через проблеми зі спеціальною базою розшуку «Армор». Писали, що начебто поліцейські не можуть перевіряти осіб у базі та отримувати дані про розшукуваних, а в центрах МВС зупинено доступ до інформації про громадян.