Росіяни продовжують обстріл Покровська. Сьогодні вони вбили 1 людину і ще 1 поранили

Сьогодні, 1 лютого, внаслідок обстрілу росіянами Покровська 1 людина загинула і 1 поранена.

Про це повідомляє Донецька ОВА.

“Росіяни безперервно обстрілюють місто з усіх наявних видів озброєння. Сьогодні вони вбили там 55-річного чоловіка і поранили 63-річного. Пораненого доставили в лікарню. Знову і знову закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!” – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби, 31 січня, російські окупанти поранили трьох жителів Донецької області.