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Росіяни продовжують обстріл Покровська. Сьогодні вони вбили 1 людину і ще 1 поранили

Місцева влада закликала мирних мешканців евакуюватися.

Росіяни продовжують обстріл Покровська. Сьогодні вони вбили 1 людину і ще 1 поранили
Знак на в'їзді в Покровськ, 06 грудня 2024 р
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 1 лютого, внаслідок обстрілу росіянами Покровська 1 людина загинула і 1 поранена.

Про це повідомляє Донецька ОВА. 

“Росіяни безперервно обстрілюють місто з усіх наявних видів озброєння. Сьогодні вони вбили там 55-річного чоловіка і поранили 63-річного. Пораненого доставили в лікарню. Знову і знову закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!” – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби, 31 січня, російські окупанти поранили трьох жителів Донецької області.

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