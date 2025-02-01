У Рівненському ТЦК стався вибух, відомо про одну загиблу людину і шість поранених

Сьогодні, 1 лютого, о 16:15 у приміщенні Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.
Про це повідомили Національна поліція та Рівненський обласний ТЦК та СП.
На місці події працюють рятувальні служби та представники правоохоронних органів, які встановлюють обставини інциденту.
Інформацію про причини вибуху з’ясовуються, територію оточено для забезпечення безпеки.
"Просимо громадян зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися офіційних заяв від компетентних органів", – зазначили у ТЦК.
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