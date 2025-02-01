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У Рівненському ТЦК стався вибух, відомо про одну загиблу людину і шість поранених

На місці працюють правоохоронці.

У Рівненському ТЦК стався вибух, відомо про одну загиблу людину і шість поранених
Правоохоронці біля місця вибуху у Рівненському ТЦК
Фото: Нацполіція

Сьогодні, 1 лютого, о 16:15 у приміщенні Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення. 

Про це повідомили Національна поліція та Рівненський обласний ТЦК та СП. 

На місці події працюють рятувальні служби та представники правоохоронних органів, які встановлюють обставини інциденту.

Інформацію про причини вибуху з’ясовуються, територію оточено для забезпечення безпеки.

"Просимо громадян зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися офіційних заяв від компетентних органів", – зазначили у ТЦК.

  • У грудні правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у встановленні та підриві саморобного вибухового пристрою біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі.
  • На Житомирщині затримали переселенця та місцеву наркозалежну за підозрою у підриві вибухівки біля ТЦК.
  • У 2024 році в Україні затримали сімох фігурантів, які вчинили теракти біля адмінбудівель.
  • СБУ закликала громадян “здавати” ФСБешників, які пропонують вчиняти диверсії. Для цього служба створила спеціальний чатбот.
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