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СБУ закликала громадян “здавати” ФСБешників, які пропонують вчиняти диверсії

Для цього служба створила спеціальний чатбот.

СБУ закликала громадян “здавати” ФСБешників, які пропонують вчиняти диверсії
Фото: СБУ

СБУ закликала громадян “здавати” ФСБешників, які пропонують вчиняти диверсії.

“Російські спецслужби намагаються завербувати тебе для підпалу, теракту чи мінування? «Спали» ворога сам - здай його до СБУ! Для цього Служба безпеки України запускає офіційний чатбот “Спали ФСБешника”, - повідомляє пресслужба СБУ. 

Зазначається, що цого створено в telegram, оскільки цей месенджер окупанти найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх.

Відкривай чатбот за посиланням і напиши, який саме злочин росіяни пропонували тобі вчинити. Також додай інформацію про контакт, який хотів тебе завербувати, та інші деталі, що допоможуть викрити негідників.

СБУ гарантує конфіденційність. Кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване співробітниками.

Не вір казкам, які розповідають росіяни. Зрадник ніколи не буде «своїм другом» для ворога. І за виконання їхніх завдань ти отримаєш не гроші, а реальний тюремний строк – кримінальна відповідальність за теракти чи диверсії настає з 14-річного віку і передбачає до 10 років ув’язнення. Не пали своїх! “Спали” ворога!” - закликає СБУ.

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