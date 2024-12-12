У Миколаєві чоловік на замовлення російських спецслужб підпалив електропідстанцію

Тепер йому загрожує довічне позбавлення волі.

У Миколаєві чоловік на замовлення ворога підпалив електропідстанцію.

Як повідомляє місцева поліція, на початку грудня правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що в одному з мікрорайонів міста сталась пожежа на електропідстанції. Слідчі встановили, що причиною займання став умисний підпал.

Оперативники провели низку розшукових заходів та встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився місцевий мешканець, який вирішив підзаробити, вчинивши підпал інфраструктурного об'єкта на замовлення ворожих спецслужб.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисник завчасно придбав легкозаймисту речовину, якою потім облив підстанцію, та підпалив. Свої дії він фільмував на камеру мобільного телефону, як доказ виконаної роботи. Після того, як надіслав відеозвіт куратору, всі файли видалив.

Під час санкціонованого обшуку у фігуранта поліцейські вилучили мобільні телефони, банківську картку та інші речові докази злочинної діяльності.

Слідчі повідомили порушнику про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України — диверсія. Санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.