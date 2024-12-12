Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
Мозок хоче ще і ще: що треба знати про різний цукор і як на стосунки з ним вплинула історія
Мозок хоче ще і ще: що треба знати про різний цукор і як на стосунки з ним вплинула історія
Поліція обшукує поїзди міжнародного сполучення через створення штучного дефіциту квитків
Поліція обшукує поїзди міжнародного сполучення через створення штучного дефіциту квитків
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Респектабельний ісламіст. Що відомо про нового лідера Сирії
Респектабельний ісламіст. Що відомо про нового лідера Сирії
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
Трамп анонсував призначення колишньої нареченої свого сина послом у Греції
Трамп анонсував призначення колишньої нареченої свого сина послом у Греції
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
ГоловнаСуспільствоПодії

У Миколаєві чоловік на замовлення російських спецслужб підпалив електропідстанцію

Тепер йому загрожує довічне позбавлення волі.

У Миколаєві чоловік на замовлення російських спецслужб підпалив електропідстанцію
Фото: поліція

У Миколаєві чоловік на замовлення ворога підпалив електропідстанцію. 

Як повідомляє місцева поліція, на початку грудня правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що в одному з мікрорайонів міста сталась пожежа на електропідстанції. Слідчі встановили, що причиною займання став умисний підпал.

Оперативники провели низку розшукових заходів та встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився місцевий мешканець, який вирішив підзаробити, вчинивши підпал інфраструктурного об'єкта на замовлення ворожих спецслужб.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисник завчасно придбав легкозаймисту речовину, якою потім облив підстанцію, та підпалив. Свої дії він фільмував на камеру мобільного телефону, як доказ виконаної роботи. Після того, як надіслав відеозвіт куратору, всі файли видалив.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Під час санкціонованого обшуку у фігуранта поліцейські вилучили мобільні телефони, банківську картку та інші речові докази злочинної діяльності.

Слідчі повідомили порушнику про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України — диверсія. Санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies