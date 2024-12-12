На Донеччині за добу внаслідок обстрілів 4 людини отримали поранення

Загалом за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 202 людини, у тому числі 23 дитини.

На Донеччині за минулу добу внаслідок обстрілів 4 людини отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 11 грудня росіяни поранили 4 жителів Донеччини: 3 у Покровську і 1 Новотроїцькому”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 12 грудня.

Волноваський район. В Андріївці Великоновосілківської громади зруйновано 2 будинки.

Покровський район. Під постійним вогнем Курахове, Старі Терни, Успенівка, Ганнівка, Веселий Гай, Трудове, Костянтинопільське, Сухі Яли, Дачне, Дальнє і Сонцівка. У Покровську поранено 3 людини, зруйновано будинок, пошкоджено 6 будинків, 3 торгові павільйони, газогін і автівку.

Краматорський район. У селах Костянтинівської громади повторно пошкоджено численні будинки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля.