“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Мозок хоче ще і ще: що треба знати про різний цукор і як на стосунки з ним вплинула історія
Мозок хоче ще і ще: що треба знати про різний цукор і як на стосунки з ним вплинула історія
Респектабельний ісламіст. Що відомо про нового лідера Сирії
Респектабельний ісламіст. Що відомо про нового лідера Сирії
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
Трамп анонсував призначення колишньої нареченої свого сина послом у Греції
Трамп анонсував призначення колишньої нареченої свого сина послом у Греції
Поліція обшукує поїзди міжнародного сполучення через створення штучного дефіциту квитків
Поліція обшукує поїзди міжнародного сполучення через створення штучного дефіциту квитків
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Одещині суд конфіскував у посадовця міграційної служби автомобіль вартістю майже 5,7 млн грн

У 2023 році чиновник купив Mercedes-Benz G400 D і оформив його на матір. 

На Одещині суд конфіскував у посадовця міграційної служби автомобіль вартістю майже 5,7 млн грн
Фото: ДБР

Суд конфіскував в дохід держави елітний автомобіль Mercedes вартістю майже 5,7 млн грн, яким користувався керівник управління міграційного контролю ГУ Державної міграційної служби в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Автомобіль Mercedes-Benz G400 D, вартістю 5,65 млн грн, чиновник придбав та оформив на матір у 2023 р. При цьому ні його доходи, ні доходи матері не дозволяли це зробити.

11 грудня колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованим володіння автомобілем вартістю 5,6 млн грн. Також суд постановив стягнути автомобіль в дохід держави.

  • У ДБР нагадали, що в червні на Одещині викрили посадовців міграційної служби, які "заробляли" на іноземцях. За 20 тисяч доларів вони взялися допомогти уродженцю Молдови, який наразі перебуває в Україні. За місцем роботи та проживання посадовців проведено обшуки та виявлено гроші, зокрема криптовалюта, коштовності та майно на суму щонайменше 140 млн грн, вартість якого значно перевищує їхній законний заробіток. Лише коштовності дружини керівника, за попередніми оцінками, вартують майже 3 млн грн.
  • Серед іншого, у начальника виявили записані на його матір елітний будинок у 200 кв метрів та елітний автомобіль. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних землянок, інші будинки та магазини.
  • Відповідно до щорічної декларації за 2023 р. посадовець отримав заробітну плату на загальну суму 345 тис. грн.

Нагадаємо, в липні ВАКС постановив стягнути з чиновника ДБР та його дружини-прокурора 7 млн грн необґрунтованих активів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies