У 2023 році чиновник купив Mercedes-Benz G400 D і оформив його на матір.

Суд конфіскував в дохід держави елітний автомобіль Mercedes вартістю майже 5,7 млн грн, яким користувався керівник управління міграційного контролю ГУ Державної міграційної служби в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Автомобіль Mercedes-Benz G400 D, вартістю 5,65 млн грн, чиновник придбав та оформив на матір у 2023 р. При цьому ні його доходи, ні доходи матері не дозволяли це зробити.

11 грудня колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованим володіння автомобілем вартістю 5,6 млн грн. Також суд постановив стягнути автомобіль в дохід держави.

У ДБР нагадали, що в червні на Одещині викрили посадовців міграційної служби, які "заробляли" на іноземцях. За 20 тисяч доларів вони взялися допомогти уродженцю Молдови, який наразі перебуває в Україні. За місцем роботи та проживання посадовців проведено обшуки та виявлено гроші, зокрема криптовалюта, коштовності та майно на суму щонайменше 140 млн грн, вартість якого значно перевищує їхній законний заробіток. Лише коштовності дружини керівника, за попередніми оцінками, вартують майже 3 млн грн.

Серед іншого, у начальника виявили записані на його матір елітний будинок у 200 кв метрів та елітний автомобіль. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних землянок, інші будинки та магазини.

Відповідно до щорічної декларації за 2023 р. посадовець отримав заробітну плату на загальну суму 345 тис. грн.

Нагадаємо, в липні ВАКС постановив стягнути з чиновника ДБР та його дружини-прокурора 7 млн грн необґрунтованих активів.