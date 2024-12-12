За минулу добу Сили оборони ліквідували 1390 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила на війні в Україні 758 730 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько/ 758730 (+1390)
- танків ‒ 9532 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 19644 (+28)
- артилерійських систем – 21072 (+5)
- РСЗВ – 1253 (+0)
- засоби ППО ‒ 1023 (+0)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20111 (+0)
- крилаті ракети ‒ 2861 (+2)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31127 (+54)
- спеціальна техніка ‒ 3642 (+1).
Дані уточнюються.