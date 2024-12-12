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ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони ліквідували 1390 російських окупантів

Росія вже втратила на війні в Україні 758 730 військових. 

Сили оборони ліквідували 1390 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1390 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила на війні в Україні 758 730 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько/ 758730 (+1390)
  • танків ‒ 9532 (+6) 
  • бойових броньованих машин ‒ 19644 (+28)
  • артилерійських систем – 21072 (+5)
  • РСЗВ – 1253 (+0)
  • засоби ППО ‒ 1023 (+0)
  • літаків – 369 (+0)
  • гелікоптерів – 329 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20111 (+0) 
  • крилаті ракети ‒ 2861 (+2) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31127 (+54) 
  • спеціальна техніка ‒ 3642 (+1).

Дані уточнюються.

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