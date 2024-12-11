Головне за середу, 11 грудня: понад 190 бойових зіткнень, оборона Курахового, 15-й пакет антиросійських санкцій ЄС

Бойові дії на Донеччині, 194 бойових зіткнення, ворожі обстріли, відключення світла, чергова дискусія в межах проєкту lb.ua та EFI Group "Нова країна". Яким запам’ятається 1022-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 11 грудня відбулося 194 бойових зіткнення.

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

На Покровському напрямку відбулось 39 боєзіткнень, на Курахівському ще 47.

На Курському напрямку сьогодні наші захисники відбивали 21 ворожий штурм. Крім того, ворог завдав 316 артилерійських обстрілів по населеним пунктам області та позиціям наших оборонців.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 11 грудня – в новині.

Російська армія намагається прорвати оборону міста Курахове на Донеччині, але місто залишається під контролем Сил оборони, повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Речник наголосив, що на Покровському, Курахівському і Времівському напрямках зосереджена діяльність трьох російських угруповань: "Центр", "Південь" і "Схід". Їхньою метою залишається вихід на адміністративні кордони і встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

Більше інформації – в новині.

Окупанти засудили дев’ятьох захисників Маріуполя, повідомляє Маріупольська міська рада.

В окупованому Донецьку так званий "суд ДНР" виніс вирок дев’ятьом військовослужбовцям ЗСУ. Окупанти їх звинувачують в обстрілі селища Старий Крим у Маріуполі в березні 2022 року та засудили від 24 років до довічного ув’язнення.

Строки отримали військові 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Андрій Шестак, Назарій Мороз, Владислав Яворський, Вадим Шульга, Сергій Ямпольський, Максим Колбасін, Дмитро Шалара, Володимир Пензін та Костянтин Романюк.

Усі вони захищали Маріуполь від російських окупантів, перебували на території меткомбінату "Азовсталь" та потім потрапили до російського полону.

11 грудня посли Євросоюзу погодили 15-ий пакет санкцій у відповідь на агресію Росії проти України.

Нові обмеження передбачають збільшення кількості осіб та організацій у вже існуючому санкційному списку і спрямовані проти фірм у РФ і третіх країнах, які опосередковано сприяють військовому та технологічному вдосконаленню Росії шляхом обходу експортних обмежень.

Нові санкції також обмежують діяльність додаткових суден третіх держав, які діють для сприяння чи підтримки дій бо політики на підтримку дій Росії проти України.

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла у четвер, 12 грудня.

За інформацією компанії, для побутових споживачів час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

07:00 – 08:00 — одна черга відключень;

08:00 – 19:00 — дві черги;

19:00 – 22:00 — одна черга.

Для промисловості та бізнесу графіки діятимуть упродовж 07:00 – 22:00.

«Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак», - нагадали в Укренерго.

Українські партнери мають чітке розуміння необхідності вступу України до НАТО, сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час дискусії "Геополітичні виклики та перспективи 2025", що відбулася в межах проєкту lb.ua та EFI Group "Нова країна".

На його думку, не можна говорити про створення належної архітектури трансатлантичної безпеки без України в НАТО. Однак є столиці-скептики у питанні приєднання України до Альянсу, хоча їх ряд коротший, ніж озвучені в ЗМІ чотири: Будапешт, Братислава, Берлін та Вашингтон.

"Але ми теж розуміємо позицію країн, якби дійшло до ухвалення конкретного рішення. У статусі міністра закордонних справ свій перший візит я здійснив до найближчих до нас країн, маючи на меті розвиток політики добросусідства і показуючи, що ми не боїмося і готові вирішувати і найскладніші питання у наших двосторонніх відносинах. Тому я відвідав і Будапешт, і Словаччину, мав візит до Румунії, до Варшави", – сказав міністр.

З усіма партнерами перебувають у тісному контакті, зокрема щодо обговорення важких питань.

Повне інтерв'ю з міністром закордонних справ читайте на lb.ua цієї п'ятниці.

Репортаж про останню зустріч другого сезону проєкту “Нова країна”, присвячену глобальним викликам 2025 року в контексті міжнародної політики можна прочитати тут.

13 грудня редакція LB.ua проведе зустріч із підписниками – учасниками фандрайзингової кампанії.

На зустрічі можна буде познайомитися з нашою командою, дізнатися більше про роботу редакції, поділитися своїми ідеями та пропозиціями щодо контенту та розвитку LB.ua, обговорити важливі для вас теми. Будуть й історії з залаштунків медійної роботи.

Думки та пропозиції друзів LB.ua надзвичайно важливі для нас - ми віримо, що спільна розмова допоможе нам стати кращими.

Ми вдячні усім, хто підтримує нас у ці складні часи, адже завдяки вашій підтримці ми можемо працювати і розвивати незалежну журналістику.

Долучитися до спільноти друзів LB.ua і отримати запрошення на зустріч можна за посиланням.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!