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Укренерго розповіло про відключення світла у четвер

Обмеження діятимуть упродовж 7.00-22.00.

Укренерго розповіло про відключення світла у четвер
відключення світла
Фото: EPA/UPG

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла у четвер, 12 грудня.

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За інформацією компанії, для побутових споживачів час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

  • 07:00 – 08:00 — одна черга відключень;
  • 08:00 – 19:00 — дві черги;
  • 19:00 – 22:00 — одна черга.

Для промисловості та бізнесу графіки діятимуть упродовж 07:00 – 22:00.

«Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак», - нагадали в Укренерго.

У компанії додали, що ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. 

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