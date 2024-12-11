Укренерго розповіло про відключення світла у четвер

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла у четвер, 12 грудня.
За інформацією компанії, для побутових споживачів час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
- 07:00 – 08:00 — одна черга відключень;
- 08:00 – 19:00 — дві черги;
- 19:00 – 22:00 — одна черга.
Для промисловості та бізнесу графіки діятимуть упродовж 07:00 – 22:00.
«Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак», - нагадали в Укренерго.
У компанії додали, що ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають.