Укренерго розповіло про відключення світла у четвер

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла у четвер, 12 грудня.

За інформацією компанії, для побутових споживачів час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

07:00 – 08:00 — одна черга відключень;

08:00 – 19:00 — дві черги;

19:00 – 22:00 — одна черга.

Для промисловості та бізнесу графіки діятимуть упродовж 07:00 – 22:00.

«Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак», - нагадали в Укренерго.

У компанії додали, що ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають.